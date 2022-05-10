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    Подозреваемый в убийстве президента Гаити Моиза предстанет в американском суде

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подозреваемый в убийстве президента Гаити Моиза предстанет в американском суде

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    pexels.com

    Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был экстрадирован на территорию США. Теперь он предстанет перед судом.

    Министерство юстиций США отмечает, что мужчина обвиняется в заговоре с целью совершения убийства. Он является экс-сенатором, ранее представлявшим интересы оппозиции в Гаити.

    «Гражданин Гаити. 51-летний Жозеф Жоэль Джон впервые предстал в суде перед судьей в Майами», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США не удастся скрыть свое участие в убийстве российских солдат на Украине. Об этом пишет телеканал «360».

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