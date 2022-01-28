Подозреваемый в расстреле пятерых человек нацгвардеец отправлен в СИЗО до конца марта

Суд Днепра отправил солдата Нацгвардии Украины Артемия Рябчука в следственный изолятор до 27 марта за расстрел пяти человек на заводе «Южмаш». Подозреваемому также было отказано в праве внесения залога.

Рябчук в четверг открыл огонь из автомата Калашникова по караулу на днепропетровском «Южмаше». В результате ЧП погибли пять человек – четверо сослуживцев стрелка и одна гражданская, еще пятеро получили ранения. После этого срочник сбежал с оружием, однако позже сам сдался полиции.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием». Артемию Рябчуку грозит пожизненное лишение свободы. Во время судебного заседания нацгвардеец признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Недавно ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракты в России. Потенциальной целью террористов среди прочих была башня телецентра в Крыму, сообщило издание monavista.ru.

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