Подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста Новости
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Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

О побеге сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», — поделился информацией советник в Telegram-канале.

Напомним, в мае 2021 года Медведчука обвинили в государственной измене и нарушении «законов и обычаев войны». В качестве меры пресечения Печерский районный суд Киева назначил ему круглосуточный домашний арест. Ранее оппозиционеру было предъявлено еще одно обвинение. Согласно информации следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму, превышающую 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов).

 
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