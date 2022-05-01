«Подорвать инновационную базу» России. США хотят переманить из России высококвалифицированных IT-специалистов, инженеров и ученых

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Как пишет ТАСС со ссылкой на отчет Bloomberg, в США могут отменит некоторые визовые требования для высокообразованных россиян с целью переманить их на работу. Так, администрация Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение отменить для российских специалистов-соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства. Интересно, что соответствующая инициатива была включена в запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине, направленный законодателям в четверг.





По данным Bloomberg, США рассчитывают переманить на работу у себя магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах. Неназванный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил агентству, что инициатива нацелена на то, чтобы в ближайшее время «ослабить высокотехнологичные ресурсы» РФ, а в долгосрочной перспективе – «подорвать инновационную базу» России, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.