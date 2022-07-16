Подорожание частных домов в России может составить 30%

Учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов предсказал рост цен на частные дома в России.
По его словам, стоимость загородного жилья может увеличиться до 30%, если будет принят ГОСТ на соответствующее строительство. Такая мера лишит сферу частной недвижимости индивидуальности, которой она всегда славилась, то есть дома рискуют стать крайне однотипными.
В конечно итоге за инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей по введению единого ГОСТа придется платить конечному покупателю. Увеличение стоимости будет существенным, цитирует Лукинова РИА Новости.