ВСУ не смогут эффективно пойти в наступление, потому что у украинской армии не хватит резервов атаковать позиции ВС РФ, высказал мнение журналист и блогер Юрий Подоляка.
Подоляка допустил попытку украинских формирований пойти на прорыв одного из направлений южных позиций обороны российских войск. Это может быть как Запорожское, так и Херсонское направление, однако последнее стало для ВСУ настоящим кошмаром — любые попытки прорваться приводят к потерям.
«Резервов у них уже начинает не хватать. Но одно направление они, скорее всего, попытаются атаковать. Пока все идет к тому, что это будет на юге – на Запорожском либо Херсонском направлении. Но на сегодняшний момент все попытки ВСУ атаковать на Херсонском направлении заканчиваются только большими потерями личного состава противника. На Сватовском направлении противник 13 октября дважды пытался прорвать линию обороны и был отброшен – и в целом уже видно, что он не может быстро наступать», — заявил Подоляка в эфире передачи «Большая игра».
Журналист подчеркнул, что ВСУ уже несколько раз шли в атаку и неизменно отбрасывались назад, так как российские войска хорошо укрепили линии обороны. Все попытки украинской армии попытаться прорвать оборону на любом из направлений превращается для солдат ВСУ в труднейшую задачу.
Также Подоляка отметил, что в нынешних условиях наступившей распутицы украинские военные не в состоянии преодолеть нескольких десятков метров, так как тяжелая глинистая грязь налипает на их обувь. Из-за этого подразделения ВСУ прекратили попытки атаковать по всей линии боевого соприкосновения.