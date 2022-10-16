Подоляка заявил, что российские военные лишили ВСУ возможности быстро и эффективно атаковать

«Резервов у них уже начинает не хватать. Но одно направление они, скорее всего, попытаются атаковать. Пока все идет к тому, что это будет на юге – на Запорожском либо Херсонском направлении. Но на сегодняшний момент все попытки ВСУ атаковать на Херсонском направлении заканчиваются только большими потерями личного состава противника. На Сватовском направлении противник 13 октября дважды пытался прорвать линию обороны и был отброшен – и в целом уже видно, что он не может быстро наступать», — заявил Подоляка в эфире передачи «Большая игра».