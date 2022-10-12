Подоляка заявил, что осенняя грязь парализовала ВСУ на всех фронтах

«Постепенно осень входит в свои права. Начинается распутица — об этом уже пишут военные корреспонденты. Активность боевых действий идет на спад, потому что люди – не механика, не автомобили высоко проходимости и бронетранспортеры. Если солдат, идущий в атаку, да и любой человек, попробует пройти 100 метров по липкой глинистой грязи – там уже такие “лапти” на ногах, что дальше идти невозможно. Именно по этой причине активизация на всех фронтах украинского конфликта сходит на нет», — констатировал Подоляка.