Подоляка заявил, что осенняя грязь парализовала ВСУ на всех фронтах

Активность украинской армии заметно снизилась на всей линии боевого соприкосновения из-за грязи, появившейся в осенний период. Об этом рассказал журналист и военный блогер Юрий Подоляка в программе «Время покажет».
Установившаяся на территории Украины осенняя погода парализовала ВСУ. Так, в данный момент украинские боевики физически не могут продвинуться по грязи, отметил Подоляка. Он уточнил, что военные ВСУ не способны преодолеть и нескольких десятков метров из-за тяжелой глинистой грязи, скапливающейся на обуви.
Именно по этой причине украинская армия прекратила попытки атак по всей линии боевого соприкосновения, заявил блогер.
«Постепенно осень входит в свои права. Начинается распутица — об этом уже пишут военные корреспонденты. Активность боевых действий идет на спад, потому что люди – не механика, не автомобили высоко проходимости и бронетранспортеры. Если солдат, идущий в атаку, да и любой человек, попробует пройти 100 метров по липкой глинистой грязи – там уже такие “лапти” на ногах, что дальше идти невозможно. Именно по этой причине активизация на всех фронтах украинского конфликта сходит на нет», — констатировал Подоляка.
Он уточнил, что тщетные попытки ВСУ прорвать границу Херсонской области завершились полным крахом атакующих националистов. Журналист также отметил, что в Запорожской области также установилось затишье.
«Противник пытался сегодня возобновить атаки на Херсонском направлении, но довольно небольшими силами, и быстро был отбит – пока ему похвастаться нечем. На Запорожском направлении гробовая тишина. На Угледарском направлении уже пошли подкрепления, хорошую линию обороны сделали – думаю, здесь у противника даже без погоды ничего не получится», — заключил военный блогер.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.