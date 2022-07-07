Подоляка раскрыл детали новой тактики «активной обороны» Генштаба ВСУ

«За населенные пункты ВСУ больше упорно не держатся. Они оставляют там только заслоны, а сами сосредотачиваются в лесопосадках рядом и ждут, когда российские части войдут в село, и далее после огневого поражения следует попытка контратаки», — пояснил детали новой тактики блогер.