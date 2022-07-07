Подоляка раскрыл детали новой тактики «активной обороны» Генштаба ВСУ

Украинский военный блогер Юрий Подоляка раскрыл детали новой тактики Вооруженных сил Украины, получившей название «активная оборона», пишет «Московский комсомолец». О внедрении новой тактики недавно заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный.
По мнению украинского главкома, новая тактика помогает ВСУ эффективнее противодействовать наступлению союзных сил после освобождения ЛНР. Военный не уточнил, в чем именно она заключается.
Если судить по сообщения с линии соприкосновения, написал Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, новая стратегия Генштаба уже применяется на Северском и Бахмутовском направлениях.
«За населенные пункты ВСУ больше упорно не держатся. Они оставляют там только заслоны, а сами сосредотачиваются в лесопосадках рядом и ждут, когда российские части войдут в село, и далее после огневого поражения следует попытка контратаки», — пояснил детали новой тактики блогер.
Впрочем, военный аналитик сомневается в эффективности тактических хитростей ВСУ. По его мнению, российские войска быстро адаптируются к ним, добавив незначительные изменения в свою концепцию «перемалывания огнем».