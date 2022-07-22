Подоляка: попытки ВСУ пробить С-400 в Херсоне приведут к уничтожению РСЗО HIMARS

Попытки украинской армии «пробить» защиту зенитно-ракетных комплексов С-400 позволят российским военным уничтожить американские системы HIMARS целыми группами, заявил военный эксперт Юрий Подоляка. Об этом сообщает «Экономика Сегодня».
По словам аналитика, с помощью HIMARS Киев пытается уничтожить Антоновский мост в Херсоне, который прикрывают российские С-400. Сейчас ВСУ готовятся нанести «мощный удар» с применением четырех американских РСЗО, а также «Ураганов» и беспилотников.
«Если они будут собираться в группы по четыре и наносить удары, их будет проще найти и накрыть контрударом. Я думаю, что имеющееся у ВСУ количество не сможет предрешить исход противостояния», — прокомментировал ситуацию Подоляка.
Эксперт отметил, что Киев пытается скрыть большие потери вооружения, в том числе поставленного странами НАТО, однако трофейные и изучаемые в России натовские системы вскрывают и перечеркивают украинскую дезинформацию.