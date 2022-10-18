Подоляка объяснил бессилие украинской ПВО в противостоянии с беспилотниками «Герань-2»

«На самом деле “Герань” – очень трудная цель для ракет ПВО, потому что многие из них работают по инфракрасному излучению, а “Герань” с ее поршневым двигателем как раз не оставляет такое излучение. Это не реактивный двигатель – соответственно, скорость низкая, и ее очень трудно засечь и сбить. Именно поэтому их система ПВО так неэффективна», — заявил Подоляка в эфире «Время покажет».