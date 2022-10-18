Подоляка объяснил бессилие украинской ПВО в противостоянии с беспилотниками «Герань-2»

Российские беспилотники «Герань-2» вскрыли беспомощность украинской ПВО, которая не может защитить столицу Украины, заявил журналист и военный блогер Юрий Подоляка.
В понедельник, 17 октября, в Сети распространились кадры ударов ВС России «Геранями-2» по объектам военной и энергетической инфраструктуры Киева. Подоляка отметил, что совсем недавно командование ВСУ заявляло, что Киев полностью находится под «антидроновым куполом», который был создан с использованием средств противовоздушной обороны НАТО. Однако из опубликованных в Сети роликов видно, что украинские военные пытаются сбить российские БПЛА при помощи автоматов, что на практике совершенно неэффективно в отношении барражирующих боеприпасов.
«На самом деле “Герань” – очень трудная цель для ракет ПВО, потому что многие из них работают по инфракрасному излучению, а “Герань” с ее поршневым двигателем как раз не оставляет такое излучение. Это не реактивный двигатель – соответственно, скорость низкая, и ее очень трудно засечь и сбить. Именно поэтому их система ПВО так неэффективна», — заявил Подоляка в эфире «Время покажет».
Вооруженные силы России активно применяют новый тип беспилотников-камикадзе “Герань” для поражения военных целей на территории, подконтрольной киевскому режиму. По словам Подоляки, использование ВС РФ этих ударных БПЛА вскрывает беспомощность ВСУ против вооружений такого типа, а также ненадежность ПВО в городах Украины.