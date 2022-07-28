Подоляка назвал позорным провалом попытку ВСУ организовать наступление в районе Запорожья

Российские военные пресекли попытку наступления украинской армии в Запорожской области и могут сделать то же самое в районе Херсона, заявил военный эксперт Юрий Подоляка. Об этом сообщает «Экономика Сегодня».
По словам аналитика, попытка ВСУ перейти в контрнаступление под Запорожьем обернулась позорным провалом. Российская авиация сковала группировку украинских войск, после чего в дело вступили артиллерийские расчеты, отметил Подоляка.
«Была такая попытка, почти не замеченная нами. Тем не менее в результате противник понес довольно большие потери, несколько сотен человек убитыми и ранеными, боевую технику», — добавил эксперт.
Полученный области поможет российским войскам сделать то же самое в Херсонской области, которая, судя по заявлениям официального Киева, становится приоритетной для ВСУ. В то же время активная переброска украинских войск на Южное направление облегчает союзным войскам выполнение боевых задач по освобождению территорий Донбасса, подытожил аналитик.
Как ранее сообщил Infox, западных кураторов Киева шокировали успешные действия российской армии в рамках спецоперации на Украине.