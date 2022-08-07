Подоляк: Северная Македония отправила Украине партию танков Т-72 и самолеты Су-24

Северная Македония отправила в качестве военной помощи украинской армии партию танков Т-72. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Чиновник отметил, что Киев также получил четыре штурмовика Су-24. При этом в 2001 году Северная Македония купила эти же самые самолеты у Украины.
«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов», — отметил политик.
Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО планируют принять программу военной помощи ВСУ, которая будет включать в себя полное переоснащение армии по стандартам блока.