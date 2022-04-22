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    Подоляк предрек завершение конфликта после переговоров Путина и Зеленского

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подоляк предрек завершение конфликта после переговоров Путина и Зеленского

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    Федеральное агентство новостей

    Прямые
    переговоры президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира
    Зеленского приведут к завершению конфликта и установлению мира. Об этом заявил
    советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

    Подоляк
    подчеркнул, что в рамках дальнейшей встречи с российским лидером Зеленскому
    следует вести себя максимально собранно и убедительно. Над этим в настоящее
    время работают юристы и консультанты. По мнению советника главы офиса
    президента Украины, препятствием для организации таких переговоров выступает
    ситуация в восточной части страны.

    «Поэтому давайте
    подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон», – предложил
    Подоляк.

    Пресс-секретарь
    главы России Дмитрий Песков отметил, что Путин не отказывается от проведения встречи
    с Зеленским. Однако этому должна предшествовать тщательная подготовка.

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