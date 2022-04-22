Подоляк предрек завершение конфликта после переговоров Путина и Зеленского

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Прямые
переговоры президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира
Зеленского приведут к завершению конфликта и установлению мира. Об этом заявил
советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Подоляк
подчеркнул, что в рамках дальнейшей встречи с российским лидером Зеленскому
следует вести себя максимально собранно и убедительно. Над этим в настоящее
время работают юристы и консультанты. По мнению советника главы офиса
президента Украины, препятствием для организации таких переговоров выступает
ситуация в восточной части страны.
«Поэтому давайте
подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон», – предложил
Подоляк.
Пресс-секретарь
главы России Дмитрий Песков отметил, что Путин не отказывается от проведения встречи
с Зеленским. Однако этому должна предшествовать тщательная подготовка.