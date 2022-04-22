Подоляк предрек завершение конфликта после переговоров Путина и Зеленского

Подоляк

подчеркнул, что в рамках дальнейшей встречи с российским лидером Зеленскому

следует вести себя максимально собранно и убедительно. Над этим в настоящее

время работают юристы и консультанты. По мнению советника главы офиса

президента Украины, препятствием для организации таких переговоров выступает

ситуация в восточной части страны.