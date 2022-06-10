Подоляк озвучил количество ежедневно погибающих на поле боя солдат ВСУ

От 100 до 200 украинских военнослужащих погибают каждый день на поле боя. Такую статистику озвучил советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Министр обороны Украины Алексей Резников при этом заявлял, что Украина теряет не более ста человек убитыми, однако ситуация на фронте, по его словам, тяжелая. Зеленский же назвал цифру в 60 человек. При этом президент также отмечал, что ранения ежедневно получают до 500 человек. Подоляк, в свою очередь, называя цифру в 200 военнослужащих, добавил, что это «наибольшая оценка числа погибших».
Министерство обороны России неоднократно призывало украинских солдат сложить оружие и сдаться в плен. По словам ведомства, это гарантированный способ сохранения жизни.