Подоляк озвучил количество ежедневно погибающих на поле боя солдат ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников при этом заявлял, что Украина теряет не более ста человек убитыми, однако ситуация на фронте, по его словам, тяжелая. Зеленский же назвал цифру в 60 человек. При этом президент также отмечал, что ранения ежедневно получают до 500 человек. Подоляк, в свою очередь, называя цифру в 200 военнослужащих, добавил, что это «наибольшая оценка числа погибших».