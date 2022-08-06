Подольская заявила, что Пресняков «матросил» ее пять лет

Певица Наталья Подольская рассказала, как развивались ее отношения с композитором Владимиром Пресняковым.
В новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» Подольская призналась, что их роман с Пресняковым начался еще тогда, когда композитор состоял в браке с дизайнером Еленой Ланской. По этой причине певица с ним рассталась, а когда они вновь сошлись, Пресняков еще долго не решался делать ей предложение.
«Пять лет овощ зрел. Матросил меня пять лет, прежде чем пожениться. Кошмар. В начале мы расставались. Мы встречались пару месяцев, а потом я его бросила, потому что он был официально женат, а для меня быть разлучницей в 23 года было нереально», — рассказала артистка.
Спустя еще несколько месяцев знаменитости все же возобновили свои отношения и стали выходить в свет в качестве пары. Сейчас звездная семья воспитывает двух детей — Артемия и Ивана.