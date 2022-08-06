Подольская заявила, что Пресняков «матросил» ее пять лет

«Пять лет овощ зрел. Матросил меня пять лет, прежде чем пожениться. Кошмар. В начале мы расставались. Мы встречались пару месяцев, а потом я его бросила, потому что он был официально женат, а для меня быть разлучницей в 23 года было нереально», — рассказала артистка.