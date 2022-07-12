Подогрев сидений и руля по подписке. BMW всё-таки внедрила такую услугу в ряде стран

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Компания BMW всё-таки внедрила анонсированную ещё два года назад услугу, в рамках которой ряд функций и технологий предлагается автовладельцам по подписке. В частности, так компания предлагает подогрев сидений.





Источники отмечают, что функция стала доступна в Южной Корее, но, судя по всему, какое-то время назад она была запущена на некоторых других рынках. При этом сама BMW не спешит афишировать запуск такой услуги и даже не смогла прямо ответить на соответствующий вопрос журналистов. По крайней мере в США такая услуга пока недоступна.

Итак, возвращаясь к подогреву сидений, данная опция по подписке стоит 18 долларов в месяц. Также можно купить подписку на год за 180 долларов или на три года за 300 долларов. Правда, в последнем случае проще выкупить эту функцию навсегда за 415 долларов.





Также по подписке BMW уже предлагает подогрев руля за 10 долларов в месяц. Кроме того, ряд функций BMW предлагает не по подписке, но их тоже можно докупить когда угодно уже после покупки авто, так как всё аппаратное обеспечение в машине уже имеется, просто оно блокировано программно. Сюда относится возможность записи видео с камер машины (235 долларов) или функция IconicSounds Sport, позволяющая воспроизводить звуки двигателя через акустическую систему авто (117 долларов).