Подобные экраны будут во многих флагманах 2023. Новые подробности о Xiaomi 13

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На этой неделе была официально выпущена серия Xiaomi 12S, включающая смартфоны Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra. В конце года ожидается презентация новой флагманской линейки Xiaomi 13, новые подробности о которой сообщил инсайлер Ice Universe.

Он заявил, что экраны с рамкой одинаковой ширины со всех четырёх сторон будут широко использоваться во флагманских мобильных телефонах крупных брендов в следующем году. В частности он выделил Xiaomi 13, который должен получить изогнутый по бокам экран со сверхузкой рамкой. Дисплей будет иметь разрешение 2K и поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц.



Xiaomi 12S Ultra

По словам другого известного китайского инсайдера Digital Chat Station, разработка нового флагмана Xiaomi на базе SM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) идёт с опережением графика. Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будут анонсированы в ноябре, а продажи начнутся в декабре этого года.

Сообщается, что Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будут оснащены стереозвуком, водонепроницаемостью, многофункциональным NFC и камерой Leica. После Xiaomi 13 однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2 появится в Samsung Galaxy S23 и многих других флагманских смартфонах.

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12.

Как мы уже сообщали, Маркес Браунли опубликовал подробный обзор Xiaomi 12S Ultra.