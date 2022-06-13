«Поднялся ветер»: родители рассказали, как их детей унесло в море на матрасе в Крыму

Отцы детей, которых унесло в открытое море в Крыму, рассказали о трагедии. По их словам, сильный ветер за полминуты унес от берега матрас, на котором плавали малыши, пишет Telegram-канал SHOT.
Один из мужчин уточнил, что бросился в воду, но плавсредство перевернулось. После этого дети пропали из виду. По словам собеседника, за несовершеннолетними плыли четверо взрослых, но никто из них не смог до них добраться.
«Я доплыл, нырял минут 20, но никого не увидел», – поделился собеседник.
ЧП произошло на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. Двое детей четырех и пяти лет унесло в открытое море. Их поиски продолжаются. По данным следствия, причиной случившегося стал недосмотр родителей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.