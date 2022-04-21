Подмосковный фермер Батурин рассказал о правилах сбора березового сока

По словам Батурина, сезон березового сока в Московской области

подходит к концу, но еще можно успеть им полакомиться. При этом Батурин

настаивает на правильном и бережном обращении с березами. Так, диаметр

отверстия в дереве необходимо соизмерять с тем, сколько сока планируется

получить. Если просверлить дрелью

отверстие диаметром 4 мм, глубиной 2-3 см и плотно вставить трубочку от

капельницы, то за сутки можно собрать три литра сока, сообщает «Радио

1».