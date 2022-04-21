Подмосковный фермер Батурин рассказал о правилах сбора березового сока

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Фермер из Подмосковья Сергей Батурин дал несколько советов, как лучше добывать
березовый сок.
По словам Батурина, сезон березового сока в Московской области
подходит к концу, но еще можно успеть им полакомиться. При этом Батурин
настаивает на правильном и бережном обращении с березами. Так, диаметр
отверстия в дереве необходимо соизмерять с тем, сколько сока планируется
получить. Если просверлить дрелью
отверстие диаметром 4 мм, глубиной 2-3 см и плотно вставить трубочку от
капельницы, то за сутки можно собрать три литра сока, сообщает «Радио
1».
Батурин считает, что глиной, мхом или садовым варом заделать отверстие
не получится, так как давление сока слишком велико. Поэтому необходимо заранее изготовить
пробочку из смолистого дерева хвойной породы. Пробка из древесины лиственной
породы не годится, так как сок по ней начнет выходить наружу.