Подмосковье заняло третье место в рейтинге инвестпривлекательности от АСИ

«Все стараются сделать так, чтобы экономика росла, чтобы рабочие места создавались. Бывает так, что рейтинг разъединяет, а бывает так, что объединяет. И те группы, которые были сегодня показаны, говорят, что задачи, которые перед нами стоят, — они общие. На первом ли ты месте, на 10-м или на 12-м — значения не имеет», — приводит его слова телеканал «360».