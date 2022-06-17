Подмосковье заняло третье место в рейтинге инвестпривлекательности от АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) присудило Подмосковью третье место в рейтинге инвестпривлекательности. Его результаты были озвучены на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион делает все возможное для развития экономической сферы. Он считает, что место в рейтинге не имеет значения, поскольку все российские субъекты преследуют общие цели.
«Все стараются сделать так, чтобы экономика росла, чтобы рабочие места создавались. Бывает так, что рейтинг разъединяет, а бывает так, что объединяет. И те группы, которые были сегодня показаны, говорят, что задачи, которые перед нами стоят, — они общие. На первом ли ты месте, на 10-м или на 12-м — значения не имеет», — приводит его слова телеканал «360».
Рейтинг инвестпривлекательности АСИ анализирует работу глав регионов по созданию благоприятных условий, необходимых для ведения бизнеса. По итогам прошлого года Подмосковье заняло седьмое место, а еще семь лет назад регион стоял на 22-й строчке.