Подмосковье стало лидером среди регионов по обращению с отходами

Московская область является лидером страны по обращению с отходами и их переработке. Об этом рассказал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин.
В беседе с «Радио 1» парламентарий отметил, что в Московском регионе практически создана новая отрасль экономики: обращение с отходами. И эта отрасль поможет в ликвидации ущерба экологии, который был накоплен за прошедшие десятилетия.
Он также напомнил, что в Московской области работает 11 современных комплексов по переработке отходов. Депутат отметил, что важной составляющей успешного функционирования новой системы обращения с отходами является экологическое воспитание жителей.