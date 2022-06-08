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Подмосковье стало лидером среди регионов по обращению с отходами

Подмосковье стало лидером среди регионов по обращению с отходами
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московская область является лидером страны по обращению с отходами и их переработке. Об этом рассказал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин.

В беседе с «Радио 1» парламентарий отметил, что в Московском регионе практически создана новая отрасль экономики: обращение с отходами. И эта отрасль поможет в ликвидации ущерба экологии, который был накоплен за прошедшие десятилетия.

Он также напомнил, что в Московской области работает 11 современных комплексов по переработке отходов. Депутат отметил, что важной составляющей успешного функционирования новой системы обращения с отходами является экологическое воспитание жителей.

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