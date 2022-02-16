Подлодка США бросила в российских водах сверхсекретную разработку

ВМФ РФ может получить важную информацию о возможностях американского флота по противодействию российским гидроакустическим комплексам и торпедам благодаря инциденту возле острова Уруп.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, 12 февраля в территориальных водах РФ возле острова Уруп Курильской гряды проводившие учения силы Тихоокеанского флота засекли присутствие подводной лодки ВМС США типа «Вирджиния». По звукоподводной связи экипаж американской субмарины на русском и английском языках был проинформирован о нарушении им государственной границы. Помимо этого, фрегатом «Маршалом Шапошниковым» в соответствии с инструкцией были задействованы соответствующие средства.

В ответ на это американцы использовали прибор гидроакустического противодействия – имитатор. Данное средство предназначено для создания мнимых целей на средствах акустического и радиолокационного контроля. Как правило, ВМС США очень трепетно относятся к своим средствам противодействия, стараясь не применять их в мирных условиях. Но в данном случае экипаж подлодки отошел от этого правила, в результате чего отработавший прибор теперь находится на дне океана, что дает специалистам из РФ возможность узнать его секреты.

«Если он затонул в российских территориальных водах, его поднимет ВМФ России. И тогда Россия узнает то, что для ВМС США очень критично – актуальные возможности американского флота по противодействию нашим торпедам и гидроакустическим комплексам», – говорится в статье газеты «ВЗГЛЯД».

Однако тот факт, что американская субмарина с легкостью отстрелила имитатор указывает на имевшееся у экипажа «Вирджинии» разрешение утратить прибор. В таком случае для ВМС США гораздо важнее было показать факт скрытого перемещения своей подлодки в непосредственной близости от российских кораблей. А это уже повод задуматься Минобороны РФ.

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