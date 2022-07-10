Подлодка-носитель оружия «судного дня»: Дандыкин высоко оценил первую субмарину для «Посейдонов»

Пресс-служба «Севмаша» 8 июля сообщила, что судостроительное предприятие передало Военно-морскому флоту России первый носитель «Посейдонов» — подводную лодку «Белгород». Что собой представляет субмарина и какие задачи сможет выполнять эта подлодка в беседе с «Народными Новостями» рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки «Белгород» состоялась на заводе в Северодвинске. На празднике присутствовали представители Министерства обороны России и военно-морского флота. На церемонии главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отметил, что при строительстве «Белгорода» были использованы самые передовые технологии и применены новейшие достижения.
«Общая задача по строительству подводной лодки “Белгород” выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!» — поздравил Евменов.
Это знаковое событие в истории флота, в истории страны, считает военный эксперт.На фоне того, что происходит сейчас в мире, это очень важный момент. Как военный моряк, я думаю, что это большой подарок ко Дню военно-морского флота, который будет 31 числа этого месяца. По словам Дандыкина, это самый большой атомный подводный дрон с искусственным интеллектом длиной 185 метров, с ядерной боеголовкой мощностью в мегатонны и ядерным двигателем.
«Это модернизированная подлодка крайнего 949 проекта. На вооружении этой субмарины находятся атомные подводные необитаемые аппараты “Посейдон”. Если быть кратким, это ударная подводная лодка, которая несет оружие “судного дня”, как сейчас говорят. Я не знаю, сколько планируют выпустить таких субмарин, но я думаю, что это будет не один, не два экземпляра, а больше», — поделился своим мнением военный эксперт.
Это очень важный момент, с точки зрения сохранения мира прежде всего, считает капитан 1-го ранга запаса. Потому что это оружие, от которого, по большому счету, нельзя уберечься. Потому что «Посейдон» идет на глубинах около километра, при этом имея приличную скорость. Например, рассказал Василий Дандыкин, если что-то случится, этот дрон может дойти до Америки, до стран, которые недружественные нам, и выполнить свою задачу.
«Географическое нахождение этой подводной лодки не имеет абсолютно никакого значения. Это корабль, который вошел в строй на севере, однако он может выполнять свои задачи и на востоке. Это может быть Северный или Тихоокеанский флот. Если говорить в отношении Америки, как к нашему, так сказать основному противнику, подлодка “Белгород” будет скорее всего патрулировать Тихоокеанское побережье», — считает Дандыкин.
Военный эксперт обратил внимание, что это оборонительная субмарина. А это говорит о том, что если что-то произойдет, то применятся будет весь арсенал. Это атомный подводный дрон, который может на глубине одного километра и более решать поставленные военные задачи.
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