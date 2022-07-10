Подлодка-носитель оружия «судного дня»: Дандыкин высоко оценил первую субмарину для «Посейдонов»

Это очень важный момент, с точки зрения сохранения мира прежде всего, считает капитан 1-го ранга запаса. Потому что это оружие, от которого, по большому счету, нельзя уберечься. Потому что «Посейдон» идет на глубинах около километра, при этом имея приличную скорость. Например, рассказал Василий Дандыкин, если что-то случится, этот дрон может дойти до Америки, до стран, которые недружественные нам, и выполнить свою задачу.