Подлива к пюре: 3 вкуснейших варианта для приготовления

Подлива — это прекрасное дополнение к любому гарниру. Особенно к картофельному пюре, зачастую хочется чего-то такого, что сделает вкус блюда намного ярче. Как раз с этой задачей прекрасно справляется соус, который всегда будет кстати.

Вот почему редакция «Со Вкусом» решила поделиться несколькими вариантами вкуснейших подлив, которые чудесно сочетаются с пюре. Не бойтесь экспериментировать.

Подлива к пюре: варианты на любой вкус

Диетическая грибная подлива

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

1 ст. л. муки

2 луковицы

2 морковки

перец по вкусу

соль по вкусу

1 зуб. чеснока

50 г сливочного масла

Этапы приготовления:

Помытые шампиньоны нарезаем пластинками. Лук измельчаем. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем лук с грибами. Обжариваем до полуготовности. Морковь чистим и трем на мелкой терке. Измельчаем чеснок. Добавляем их к шампиньонам и луку. Затем всыпаем муку. Солим и перчим. Перемешиваем все ингредиенты и держим на огне еще 10 минут.

Подлива из свинины

Ингредиенты:

500 грамм свинины

1 луковица

1 морковка

1 ст. л. муки

200 мл воды

соль по вкусу

перец по вкусу

1 ч. л. томатной пасты

подсолнечное масло по вкусу

Этапы приготовления:

Мясо нарезаем небольшими кусочками. Разогреваем сковороду, добавляем подсолнечное масло. Выкладываем нарезанную свинину и обжариваем ее в течение 5 минут. Лук нарезаем мелким кубиком и натираем на средней терке морковь. Добавляем эти ингредиенты к мясу и тушим в течение 10 минут. Вливаем 100 мл воды и перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим примерно 50 минут, пока мясо не станет мягким. Затем в 100 мл теплой воды разводим томатную пасту и муку (нужно, чтобы разошлись все комочки). Вливаем эту смесь к мясу и овощам, постоянно помешиваем в течение 10 минут до готовности.

Подлива с курицей и сметаной

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 луковица

1 морковка

100 г сметаны

25 г муки

100 мл воды

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Этапы приготовления:

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, обсыпаем мукой со всех сторон. Измельчаем лук. Перекладываем его в сковороду с подсолнечным маслом и жарим в течение 3 минут. Трем морковь на средней терке и добавляем ее к луку. Обжариваем в течение 5 минут, постоянно помешивая. Выкладываем на сковороду кусочки куриного филе, усыпанные мукой. Обжаривая в течение нескольких минут, перемешивая. Вливаем воду, добавляем сметану. Солим и перчим. Всю эту смесь размешиваем. Включаем небольшой огонь, накрываем крышкой и тушим 30 минут, периодически помешиваем.

Эти несложные в приготовлении подливы будут прекрасным дополнением к любому гарниру! К кашам, картофелю и макаронам вы можете их смело добавлять. Поверьте, привычные блюда заиграют по-новому! Поделитесь в комментариях, какую подливу обычно готовите вы.

