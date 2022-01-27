Подлива к пюре: 3 вкуснейших варианта для приготовления

Подлива — это прекрасное дополнение к любому гарниру. Особенно к картофельному пюре, зачастую хочется чего-то такого, что сделает вкус блюда намного ярче. Как раз с этой задачей прекрасно справляется соус, который всегда будет кстати.
Вот почему редакция «Со Вкусом» решила поделиться несколькими вариантами вкуснейших подлив, которые чудесно сочетаются с пюре. Не бойтесь экспериментировать.
Подлива к пюре: варианты на любой вкус
Диетическая грибная подлива
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 1 ст. л. муки
- 2 луковицы
- 2 морковки
- перец по вкусу
- соль по вкусу
- 1 зуб. чеснока
- 50 г сливочного масла
Этапы приготовления:
- Помытые шампиньоны нарезаем пластинками.
- Лук измельчаем.
- В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем лук с грибами. Обжариваем до полуготовности.
- Морковь чистим и трем на мелкой терке. Измельчаем чеснок. Добавляем их к шампиньонам и луку.
- Затем всыпаем муку. Солим и перчим. Перемешиваем все ингредиенты и держим на огне еще 10 минут.
Подлива из свинины
Ингредиенты:
- 500 грамм свинины
- 1 луковица
- 1 морковка
- 1 ст. л. муки
- 200 мл воды
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 1 ч. л. томатной пасты
- подсолнечное масло по вкусу
Этапы приготовления:
- Мясо нарезаем небольшими кусочками.
- Разогреваем сковороду, добавляем подсолнечное масло. Выкладываем нарезанную свинину и обжариваем ее в течение 5 минут.
- Лук нарезаем мелким кубиком и натираем на средней терке морковь. Добавляем эти ингредиенты к мясу и тушим в течение 10 минут.
- Вливаем 100 мл воды и перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим примерно 50 минут, пока мясо не станет мягким.
- Затем в 100 мл теплой воды разводим томатную пасту и муку (нужно, чтобы разошлись все комочки).
- Вливаем эту смесь к мясу и овощам, постоянно помешиваем в течение 10 минут до готовности.
Подлива с курицей и сметаной
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 луковица
- 1 морковка
- 100 г сметаны
- 25 г муки
- 100 мл воды
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- подсолнечное масло по вкусу
Этапы приготовления:
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, обсыпаем мукой со всех сторон.
- Измельчаем лук. Перекладываем его в сковороду с подсолнечным маслом и жарим в течение 3 минут.
- Трем морковь на средней терке и добавляем ее к луку. Обжариваем в течение 5 минут, постоянно помешивая.
- Выкладываем на сковороду кусочки куриного филе, усыпанные мукой. Обжаривая в течение нескольких минут, перемешивая.
- Вливаем воду, добавляем сметану. Солим и перчим. Всю эту смесь размешиваем. Включаем небольшой огонь, накрываем крышкой и тушим 30 минут, периодически помешиваем.
Эти несложные в приготовлении подливы будут прекрасным дополнением к любому гарниру! К кашам, картофелю и макаронам вы можете их смело добавлять. Поверьте, привычные блюда заиграют по-новому! Поделитесь в комментариях, какую подливу обычно готовите вы.
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