Подлива к пюре: 3 вкуснейших варианта для приготовления

Подлива к пюре: 3 вкуснейших варианта для приготовления Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Подлива — это прекрасное дополнение к любому гарниру. Особенно к картофельному пюре, зачастую хочется чего-то такого, что сделает вкус блюда намного ярче. Как раз с этой задачей прекрасно справляется соус, который всегда будет кстати.

Вот почему редакция «Со Вкусом» решила поделиться несколькими вариантами вкуснейших подлив, которые чудесно сочетаются с пюре. Не бойтесь экспериментировать.

© Depositphotos

Содержание
  1. Подлива к пюре: варианты на любой вкус
  2. Диетическая грибная подлива
  3. Подлива из свинины
  4. Подлива с курицей и сметаной

Подлива к пюре: варианты на любой вкус

Диетическая грибная подлива

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 1 ст. л. муки
  • 2 луковицы
  • 2 морковки
  • перец по вкусу
  • соль по вкусу
  • 1 зуб. чеснока
  • 50 г сливочного масла

Этапы приготовления:

  1. Помытые шампиньоны нарезаем пластинками.
  2. Лук измельчаем.
  3. В сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем лук с грибами. Обжариваем до полуготовности.
  4. Морковь чистим и трем на мелкой терке. Измельчаем чеснок. Добавляем их к шампиньонам и луку.
  5. Затем всыпаем муку. Солим и перчим. Перемешиваем все ингредиенты и держим на огне еще 10 минут.

© Depositphotos

Подлива из свинины

Ингредиенты:

  • 500 грамм свинины
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 1 ст. л. муки
  • 200 мл воды
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • 1 ч. л. томатной пасты
  • подсолнечное масло по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Мясо нарезаем небольшими кусочками.
  2. Разогреваем сковороду, добавляем подсолнечное масло. Выкладываем нарезанную свинину и обжариваем ее в течение 5 минут.
  3. Лук нарезаем мелким кубиком и натираем на средней терке морковь. Добавляем эти ингредиенты к мясу и тушим в течение 10 минут.
  4. Вливаем 100 мл воды и перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим примерно 50 минут, пока мясо не станет мягким.
  5. Затем в 100 мл теплой воды разводим томатную пасту и муку (нужно, чтобы разошлись все комочки).
  6. Вливаем эту смесь к мясу и овощам, постоянно помешиваем в течение 10 минут до готовности.

© Depositphotos

Подлива с курицей и сметаной

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 100 г сметаны
  • 25 г муки
  • 100 мл воды
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, обсыпаем мукой со всех сторон.
  2. Измельчаем лук. Перекладываем его в сковороду с подсолнечным маслом и жарим в течение 3 минут.
  3. Трем морковь на средней терке и добавляем ее к луку. Обжариваем в течение 5 минут, постоянно помешивая.
  4. Выкладываем на сковороду кусочки куриного филе, усыпанные мукой. Обжаривая в течение нескольких минут, перемешивая.
  5. Вливаем воду, добавляем сметану. Солим и перчим. Всю эту смесь размешиваем. Включаем небольшой огонь, накрываем крышкой и тушим 30 минут, периодически помешиваем.

© Depositphotos

Эти несложные в приготовлении подливы будут прекрасным дополнением к любому гарниру! К кашам, картофелю и макаронам вы можете их смело добавлять. Поверьте, привычные блюда заиграют по-новому! Поделитесь в комментариях, какую подливу обычно готовите вы.

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