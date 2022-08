Подкормка цветов кефиром: эффективный метод

Уже который год цветы на моей даче цветут невероятно пышно. И дело не в том, что я с утра до вечера топчусь в саду. Да и химические удобрения не использую. Меня выручает подкормка кефиром. Каждый раз по дороге на дачу покупаю упаковку этого кисломолочного продукта.

Кефирную подкормку особенно любят азалии, герани, гортензии, петунии и фиалки. А ведь именно эти цветы делают наш сад таким красивым и ароматным. На приготовление подкормки для цветов у вас уйдет одна минута, а результат будет радовать глаз весь сезон!

© Depositphotos

Подкормка кефиром: действенный способ для цветов

Вам понадобится

100 мл кефира 2,5 % жирности

1 л воды

Приготовление и применение

Воду нужно заранее отстоять и прокипятить. Смешайте кефир с водой. Подкормите политые цветы приготовленным раствором. Если хотите защитить листья растений от бактерий, разбрызгайте подкормку на них.

Использовать такую садовую подкормку нужно всего лишь раз в 3 недели. Она подойдет и для домашних растений. Если у вас есть большие кусты, которые требуют больше жидкости, пропорционально увеличьте количество ингредиентов.

Используйте простой кефир для подкормки ваших цветов, чтобы наслаждаться благоухающим, здоровым и цветущим садом. Вы удивитесь, с какой благодарностью отреагируют ваши цветочки: тут же начнут пышно распускаться! А чем вы подкармливаете цветы?

