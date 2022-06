Подкормка хлебом: 4 растения, которые в ней нуждаются

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Заядлый огородник знает, что даже заплесневелые корки — настоящий клад! На их основе готовится мощная подкормка хлебом для многих плодоносящих растений. Именно такой бустер способен увеличить урожай в несколько раз, а сами плоды сделать крупнее, сочнее и даже вкуснее.

Всё дело в дрожжах, которые улучшают почву, а также напитывают ее полезными микроэлементами. Хлебная подкормка содержит много фосфора, который помогает нарастить крепкие корни, зеленую листву, а также сделать растение более сухоустойчивым. Если вы бываете на даче раз в неделю, а о регулярном поливе приходится только вспоминать с тоской, обязательно проведите подкормку хлебом.

Подкормка хлебом. Как приготовить полезный коктейль для растений

Вам понадобятся хлебные остатки любого вида и кондиции. Можно использовать сухари, заплесневелый хлеб, кусочки булочек, батонов, любой другой дрожжевой выпечки. Всё это поместите в пластиковое, либо эмалированное ведро, залейте теплой водой так, чтобы она покрыла хлеб на 2–3 см. Оставьте настойку в теплом месте на неделю. Когда улетучится резкий запах и сойдет белая пена, разведите удобрение напополам с водой. Остатки хлеба отнесите в компост: там они продолжат свое полезное дело.

Как правильно использовать хлебную настойку

Подкормка хлебом огурцов

Чтобы огурцы плодоносили до осени, в 10 л подготовленного хлебного раствора добавьте 10 мл йода. Вносите удобрение под корень, а также опрыскивайте ним листья. Оптимально проводить процедуру каждые 10 дней с начала цветения.

Подкормка хлебом томатов

Подкармливать помидоры можно чистым хлебным раствором, но для усиления его действия советуем добавлять в него золу, костную муку или измельченную яичную скорлупу. Томаты отблагодарят вас обильным урожаем, если вы внесете такое удобрение под корень 2–3 раза с начала плодоношения.

Хлебное удобрение для клубники

Перед приготовлением настойки, добавьте к хлебным коркам свежую крапиву, а затем уже залейте теплой водой. Вносить удобрение для клубники следует под корень трижды в год: в осенний период перекопки, весной перед цветением и после сбора урожая.

Смородина тоже любит хлеб

Кусты смородины удобряют трехнедельной настойкой из хлеба, картофельных очистков и зелени одуванчиков. Просто добавьте дополнительные ингредиенты на первом этапе приготовления, затем делайте всё по инструкции. Внесите коктейль под корень в период формирования завязей, а также еще 1–2 раза в течение плодоношения. Такая подкормка — залог обильного урожая и сладких крупных ягод!

Чтобы получить хороший урожай, необходимо вложить не только труд, но и смекалку! Берите наши советы на вооружение, чтобы радовать близких свежими овощами и богатой консервацией.

