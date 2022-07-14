Подключенный к дороге автомобиль с отечественным оборудованием прошел испытания

По сообщению концерна «Телематика», на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье прошли испытания отечественного бортового устройства V2X (Vehicle-To-Everything). Разработанное концерном решение позволит автомобилям общаться между собой, а также получать команды от дорожной инфраструктуры. Эта технология поможет предотвратить аварии, сократить размер пробок и время движения в пути, считают ее создатели. Оснащенный системой V2X автомобиль, подключенный к дороге, впервые проехал по «умной» ЦКАД.

Дорожная инфраструктура с базовых станций отправляет водителю автомобиля на экран предупреждения о дорожной ситуации и сообщения о необходимости снижения скорости, остановки и перестроения. Технология V2X совместима и с беспилотными автомобилями: такой транспорт тоже получит необходимые команды и примет решение о реагировании в сложившейся ситуации. Система заранее проинформирует об инциденте и сократит время реакции, что особенно необходимо на магистралях при высоких скоростях, в зимних и сложных климатических условиях, когда при возникновении впереди аварийной ситуации счет идет на доли секунды.

По словам генерального директора компании «Единый оператор», которая осуществляет обслуживание и эксплуатацию ЦКАД, это первая демонстрация отечественного оборудования V2X на реальных дорогах общего пользования в России. Были успешно отработаны 14 различных сценариев: аварии, появление людей на трассе, заторы, дорожные работы, ухудшение видимости, скользкая дорога и другие. Также устройство было успешно протестировано на полигоне при взаимодействии с автономным транспортом на беспилотном грузовике. В ближайшее время пройдут испытания второго ключевого элемента системы V2X – дорожных базовых станций.