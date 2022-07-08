Подкаст «Делаем!» на радио DFM расскажет молодежи о креативной индустрии

Подкаст радио DFM «Делаем!» поможет молодежи раскрыть свой творческий потенциал и узнать много нового из мира креативной индустрии.
Ведущие подкаста «Делаем!» Женя Кротов и Рада Замутти побеседуют с приглашенными гостями из различных сфер креативной индустрии — музыка, кино, живопись, мода и другие. Запуск проекта отметил и программный директор радио DFM Михаил Кортиков, отметив важность подобных проектов в современных реалиях.
«Многие иностранные бренды креативной индустрии покинули Россию, и сейчас особенно важно дать возможность реализовать свои идеи одаренным и творческим людям. “Делаем!” — это подкаст для креативной молодежи и о креативной молодежи», — сказал Кортиков.
Героем первого выпуска стал продюсер, представитель лейбла «Первое музыкальное» Андриан Мельников. Он рассказал о музыкальных предпочтениях аудитории, а также о шансах стать популярными у креативных деятелей из России.