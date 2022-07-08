Подкаст «Делаем!» на радио DFM расскажет молодежи о креативной индустрии

«Многие иностранные бренды креативной индустрии покинули Россию, и сейчас особенно важно дать возможность реализовать свои идеи одаренным и творческим людям. “Делаем!” — это подкаст для креативной молодежи и о креативной молодежи», — сказал Кортиков.