Подготовленный ФБР доклад о нарушении прав 327 детей Донбасса рассмотрят в ООН

«Российские НПО обнаружили, что на сайте “Миротворец” опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю», — заявил Полянский во время совещания Совбеза ООН.