Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона передаст генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу собранные доказательства о нарушении прав 327 детей Донбасса.
700-страничный доклад созданного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями рассмотрят в ООН. Дипломат подчеркнул, что действия украинской власти могут угрожать безопасности несовершеннолетних жителей Донбасса.
«Российские НПО обнаружили, что на сайте “Миротворец” опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю», — заявил Полянский во время совещания Совбеза ООН.
21 июля на платформе МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция, на которой обсудят нарушение прав детей Донбасса со стороны команды сайта «Миротворец». В мероприятии примут участие Полянский, глава ФБР Мира Тэрада и 13-летняя луганчанка Фаина Савенкова, попавшая в список запрещенных имен Украины.