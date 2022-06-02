Подешевеют на четверть: автоэксперт Баканов дал прогноз по падению рынка подержанных машин

«Люди подумали: можно вместо покупки просто отремонтировать машину, которая уже есть, либо отложили покупку, поскольку просто не могут себе ее позволить. Рынок уперся в потолок. Непроданная машина — это в какой-то мере замороженный актив, особенно, если речь о профессиональных продавцах. Деньги уже потрачены, а получить их обратно невозможно. Их прибыль и так с лихвой заложена в цену автомобиля, но теперь ее постепенно начинают опускать», — отметил автоэксперт.