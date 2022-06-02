Подешевеют на четверть: автоэксперт Баканов дал прогноз по падению рынка подержанных машин

Стоимость подержанных автомобилей в мае упала на 12% относительно показателей предыдущего месяца, заявил представитель портала «Дром» Мария Погребец, передает РИА Новости. Автоэксперт Петр Баканов отметил в беседе с «Народными Новостями», что падение цен может продолжиться и дойти до 25%.
По словам специалистов, цены напрямую отображают соотношение предложений и спроса. Поскольку спрос прекратил рост, а предложение выросло на 7%, продавцам пришлось снижать цены.
«В апреле 2022 года бывшие в употреблении авто подешевели на 16% к уровню марта, в мае эта тенденция продолжилась. Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России в мае упала на 12% относительно апреля и составила 851 тысячу рублей. При этом предложение выросло на 7%, а спрос практически не изменился», — отметила Погребец, добавив, что тенденция снижения стоимости подержанных автомобилей, вероятно, сохранится и летом.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2022 году авторынок в России показал «неадекватный» рост. По словам Петра Баканова, резкий рост стоимости машин сузил круг предложений на вторичном рынке, из-за чего образовался некий дефицит.
«Сначала мы видели, как цены на новые автомобили росли скачкообразными лавинами, а следом, по законам рынка пошел и рынок подержанных автомобилей. Нужно учитывать, что резкое подорожание новых машин вынудило людей, владеющих нестарыми (два–три года) автомобилями, придержать свои машины, не продавать их. Это важный фактор. Возник своеобразный дефицит», — пояснил наш собеседник.
В какой-то момент продавцы настолько выкрутили цены, что реальный покупатель просто потерял интерес, продолжил специалист. Он подчеркнул, что продавцам просто не выгодно держать у себя машины, которые они не могут реализовать из-за отсутствия спроса.
«Люди подумали: можно вместо покупки просто отремонтировать машину, которая уже есть, либо отложили покупку, поскольку просто не могут себе ее позволить. Рынок уперся в потолок. Непроданная машина — это в какой-то мере замороженный актив, особенно, если речь о профессиональных продавцах. Деньги уже потрачены, а получить их обратно невозможно. Их прибыль и так с лихвой заложена в цену автомобиля, но теперь ее постепенно начинают опускать», — отметил автоэксперт.
Произошел некоторый откат цен, хотя в целом за 2022 года подержанные автомобили подорожали на 5%. Впрочем, есть вероятность, что падение стоимости продолжится.
«Насколько он будет большим? Сложно сказать, многое зависит от геополитических событий, нормализации поставок по правилам параллельного импорта и так далее. (…) Если спрос упадет, продавцы будут сбивать цены. Не думаю, что откат превысит 20–25%. Нет предпосылок, чтобы новые машины подешевели», — констатировал Баканов.
Автоэксперт добавил, что сейчас покупать машину стоит только тогда, когда это действительно необходимо, например, предыдущая сломалась и не подлежит восстановлению. Сегодня не лучшее время, чтобы «просто обновлять» свой автопарк.