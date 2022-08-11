подержанные Toyota стоят вдвое больше, чем новые. Очереди растянулись на годы

Как сообщает Nikkei Asia, цены на подержанные автомобили Toyota значительно превысили рекомендованные розничные цены новых автомобилей. Все дело в дефиците и огромных очередях на новые машины: крупнейший автопроизводитель Японии заставляет покупателей ждать, поэтому вырос спрос на машины с пробегом.

По данным сервиса по продаже подержанных автомобилей Proto Corp, в конце июля средняя стоимость Toyota Land Cruiser ZX 2022 модельного года с пробегом достигла 17,05 млн иен (около 7,6 млн рублей по текущему курсу), что более чем вдвое превышает рекомендованную производителем цену на бензиновую версию популярного внедорожника.

«Были случаи локальных всплесков цен на редкие и популярные автомобили, но я никогда не видел, чтобы это происходило для такого количества моделей», — заявил Ясуюки Мацуи, директор группы по продаже подержанных автомобилей Goodspeed.





Также значительно дороже новых обходятся подержанные Toyota Harrier, Toyota Alphard и Toyota Corolla Cross. Покупатели не хотят ждать несколько лет доставки новой машины, поэтому они готовы платить больше за то, чтобы уже сегодня ездить на слегка подержанном автомобиле. Например, очередь на Toyota Land Cruiser составляет более четырех лет, другие модели нужно ждать около года.

Сегодня у Toyota более 1 млн невыполненных заказов на автомобили только в Японии, а это треть от годового объема производства.