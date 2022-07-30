Поддубный: за два дня российские саперы уничтожили в Донбассе 600 украинских мин «Лепесток»

По словам Поддубного, оставленные мины представляют угрозу для гражданских лиц. Боевые действия тем временем продолжаются у населенных пунктов Пески, Марьинка и Авдеевка.

В Донецке, Макеевке и ряде других населенных пунктов российские саперы продолжают работы по расчистке местности от оставленных ВСУ мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщил военкор.

Украинские военные активно минируют тыл в населенных пунктах Донбасса, на подступах которых уже находятся российские военные, сообщил военкор Евгений Поддубный.