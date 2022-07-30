Новости0

Поддубный: за два дня российские саперы уничтожили в Донбассе 600 украинских мин «Лепесток»

Поддубный: за два дня российские саперы уничтожили в Донбассе 600 украинских мин «Лепесток»
ВО «Свобода»/CC-BY-SA-3.0

Украинские военные активно минируют тыл в населенных пунктах Донбасса, на подступах которых уже находятся российские военные, сообщил военкор Евгений Поддубный.

В Донецке, Макеевке и ряде других населенных пунктов российские саперы продолжают работы по расчистке местности от оставленных ВСУ мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщил военкор. 

«За два дня уничтожено более 600 зарядов», — отметил журналист.

По словам Поддубного, оставленные мины представляют угрозу для гражданских лиц. Боевые действия тем временем продолжаются у населенных пунктов Пески, Марьинка и Авдеевка. 

ВСУ Донбасс мины поддубный
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.