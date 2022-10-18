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Поддубный сообщил, чему будут обучать украинских военных в Германии и Польше

Поддубный сообщил, чему будут обучать украинских военных в Германии и Польше
Федеральное агентство новостей

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что страны Евросоюза распределили специальности, которым будут обучать военнослужащих ВСУ.

«В ЕС распределили роли — кто и чему будет обучать военнослужащих ВСУ в рамках концепции антикризисного управления от Европейской службы внешних действий», — написал военный репортер ВГТРК на Украине.

По словам Поддубного, Германия обязалась обучить пять тысяч украинских военных разминированию, медицинской помощи и военной тактике. Польские специалисты подготовят украинцев к защите от химического, биологического и ядерного оружия, противодействию кибератакам, ремонту оружия, а также развёртыванию противовоздушной обороны и артиллерии.

Ранее генеральный директор американского издания National Interest Дмитрий Саймс заявил, что Украина не сумеет продержаться и месяц без поставок военной помощи от США и НАТО.

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