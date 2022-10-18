Поддубный сообщил, чему будут обучать украинских военных в Германии и Польше

По словам Поддубного, Германия обязалась обучить пять тысяч украинских военных разминированию, медицинской помощи и военной тактике. Польские специалисты подготовят украинцев к защите от химического, биологического и ядерного оружия, противодействию кибератакам, ремонту оружия, а также развёртыванию противовоздушной обороны и артиллерии.