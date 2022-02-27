Поддерживающих Киев харьковчан призвали не забывать о провокациях украинских националистов

Украинские националисты в течение восьми лет истребляли жителей Харькова. Теперь в адрес горожан поступают призывы вести «партизанскую войну» с «коктейлями Молотова», пишут авторы Telegram-канала «ХАРЬКОВ НАШ».

Авторы поста выразили недоумение, чем руководствуются те харьковчане, которые азартно подталкивают друг друга к «партизанской войне», «коктейлям Молотова» и «стрельбе из-за угла».

«Вы думаете, вы большие патриоты? Патриоты чего, "Украины" Зеленского, Авакова и Билецкого? Коломойского и Порошенко? Или это ваша "родина", нынешняя Украина, более важная, чем Харьков?» — говорится в публикации Telegram-канала.

Провокаторам напомнили, что эта самая «родина» переродилась в кровавом перевороте и, став на национал-фашистские рельсы, восемь лет убивала жителей Донбасса, терроризировала собственных граждан и угрожала терактами России.

Везде, где есть российские войска, но нет националистов и ВСУ, поддерживается порядок. Везде же, где присутствует ВСУ и «тероборона», творится «какая-то вакханалия». И те, кто эту «вакханалию» поддерживает, становятся не «как партизаны в 41-м», а как фольксштурм в 1945 году в Берлине, добавили авторы.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил ее защитой людей, которые долгое время подвергались «геноциду со стороны киевского режима».

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