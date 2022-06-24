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Поддержавший СВО бизнесмен Пригожин призвал российскую элиту последовать его примеру

Поддержавший СВО бизнесмен Пригожин призвал российскую элиту последовать его примеру
Федеральное агентство новостей

Бизнесмен Евгений Пригожин обозначил свою позицию относительно спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Предприниматель заявил, что горячо поддерживает ее как идеологически, так и материально, и призвал российскую элиту последовать его примеру.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) отметил мужество и героизм борющихся с нацизмом военнослужащих и призвал соотечественников сплотиться ради укрепления сильной суверенной державы.

При этом о своей поддержке спецоперации заявили немногие представители российской элиты. Журналисты издания «Дни.ру» обратились в пресс-службу компании «Конкорд» за комментарием Евгения Пригожина по этому поводу.

«Предлагаю всем высокопоставленным чиновникам и олигархам сделать заявление по моему шаблону: «Я, Пригожин Евгений Викторович, горячо поддерживаю спецоперацию на Украине и готов далее поддерживать ее как идеологически, так и материально». Всем же обитателям Рублевки и других злачных мест стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку спецоперации», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании.

Поддержавший СВО бизнесмен Пригожин призвал российскую элиту последовать его примеру

О начале проведения спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, глава государства объявил 24 февраля. Ее целью также является помощь жителям Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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