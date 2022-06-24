Поддержавший СВО бизнесмен Пригожин призвал российскую элиту последовать его примеру

«Предлагаю всем высокопоставленным чиновникам и олигархам сделать заявление по моему шаблону: «Я, Пригожин Евгений Викторович, горячо поддерживаю спецоперацию на Украине и готов далее поддерживать ее как идеологически, так и материально». Всем же обитателям Рублевки и других злачных мест стоит не менее 50% своих средств потратить на поддержку спецоперации», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании.