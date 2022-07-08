Поддержавший спецоперацию Александр Маршал заявил, что не собирается уезжать из России

Рок-музыкант, певец и автор песен Александр Маршал выступил в поддержку спецоперации на Украине и подчеркнул, что не собирается уезжать из России, как это сделали некоторые его коллеги.
Ряд звезд российской эстрады принял решение покинуть страну после начала спецоперации в защиту мирного населения Донбасса. Среди тех, кто остался и поддержал родину, оказался Маршал. Он заверил поклонников, что не собирается эмигрировать.
«Вот вы меня спрашиваете: почему они уехали? А я не знаю ответа, потому что я-то не уехал. Да и как я могу уехать? Я сам был военным, служил в Советской армии. Поэтому я сейчас поддерживаю наших ребят, которые выполняют свой священный долг», — цитирует его «Царьград».
Спецоперацию на Украине поддержали многие российские звезды. Среди них певец Николай Басков, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.