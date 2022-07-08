Поддержавший спецоперацию Александр Маршал заявил, что не собирается уезжать из России

«Вот вы меня спрашиваете: почему они уехали? А я не знаю ответа, потому что я-то не уехал. Да и как я могу уехать? Я сам был военным, служил в Советской армии. Поэтому я сейчас поддерживаю наших ребят, которые выполняют свой священный долг», — цитирует его «Царьград».