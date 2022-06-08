Подчинить всю Европу: у США есть план, как обернуть поражение Украины в свою пользу

Политолог Араик Степанян заявил, что Соединенным Штатам выгодно поражение Украины, в этом случае Вашингтон будет использовать его для запугивания и подчинения европейских стран.
Степанян в эфире Первого канала объяснил, что Соединенные Штаты очень неплохо зарабатывают на продаже вооружения, главное, чтобы не исчезла причина, по которой те или иные страны покупают оружие, — боязнь боевого столкновения.
«Победит Украина – очень хорошо, победит Россия – еще лучше. Почему еще лучше? Потому что американцы знают, что Украина обязательно проиграет. Во-первых, они туда отправляют на утилизацию все свое барахло. Эти РСЗО – это за деньги. Они продают это оружие», — заявил Степанян.
Он отметил, что США, как поставщикам, нет дела до того, где в итоге окажется поставляемое вооружение и что с ним произойдет.
«Те, кто производят это оружие, им абсолютно плевать. Мы вам продали, все остальное это ваши проблемы. Поэтому они получают новые заказы, а если проиграет Украина, это вообще радость для ВПК Америки. Почему? Потому что они скажут: “Видите, видите?! Европа, вы плохо покупали, вы плохо меня слушали, вы вообще не платили. Теперь надо платить за вашу безопасность не 4 или 2 процента, а 15″», — подчеркнул эксперт.
По словам Степаняна, такой подход станет настоящей информационно-психологической бомбой, учитывая, как озабочены некоторые европейские страны закупкой западного вооружения.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.