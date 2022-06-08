Подчинить всю Европу: у США есть план, как обернуть поражение Украины в свою пользу

«Те, кто производят это оружие, им абсолютно плевать. Мы вам продали, все остальное это ваши проблемы. Поэтому они получают новые заказы, а если проиграет Украина, это вообще радость для ВПК Америки. Почему? Потому что они скажут: “Видите, видите?! Европа, вы плохо покупали, вы плохо меня слушали, вы вообще не платили. Теперь надо платить за вашу безопасность не 4 или 2 процента, а 15″», — подчеркнул эксперт.