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    Подавляющее большинство россиянок заявили о желании иметь детей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Подавляющее большинство россиянок заявили о желании иметь детей

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    pixabay.com/PD

    Исследователи Всероссийского центра изучения общественного
    мнения обнародовали результаты опроса об отношении женщин из РФ к материнству.

    Так, 88% респонденток в возрасте от 18 до 45 лет заявили о
    желании иметь детей. Почти 40% опрошенных мечтают обзавестись двумя малышами.
    А 37% россиянок хотели бы стать многодетными матерями. Только одного малыша планируют
    родить 12% опрошенных.

    Треть россиянок, допускающих рождение детей, намерены сделать
    это в ближайшие пять лет, следует
    из опроса ВЦИОМ. Еще 48% опрошенных не планируют обзаводиться малышами в
    ближайшее время. Всего в опросе ВЦИОМ приняли участие 1248 россиянок в возрасте
    от 18 до 45 лет. Своим отношением к деторождению они делились через интернет.

    Бывшая теннисистка, победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова порадовала поклонников известием о своей беременности. Она ждет ребенка от Александра Джилкса, отмечает телеканал «360». По некоторым данным, жених Шараповой состоит в дружеских отношениях с королевской семьей Великобритании.

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