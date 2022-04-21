Подавляющее большинство россиянок заявили о желании иметь детей

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Исследователи Всероссийского центра изучения общественного
мнения обнародовали результаты опроса об отношении женщин из РФ к материнству.
Так, 88% респонденток в возрасте от 18 до 45 лет заявили о
желании иметь детей. Почти 40% опрошенных мечтают обзавестись двумя малышами.
А 37% россиянок хотели бы стать многодетными матерями. Только одного малыша планируют
родить 12% опрошенных.
Треть россиянок, допускающих рождение детей, намерены сделать
это в ближайшие пять лет, следует
из опроса ВЦИОМ. Еще 48% опрошенных не планируют обзаводиться малышами в
ближайшее время. Всего в опросе ВЦИОМ приняли участие 1248 россиянок в возрасте
от 18 до 45 лет. Своим отношением к деторождению они делились через интернет.
Бывшая теннисистка, победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова порадовала поклонников известием о своей беременности. Она ждет ребенка от Александра Джилкса, отмечает телеканал «360». По некоторым данным, жених Шараповой состоит в дружеских отношениях с королевской семьей Великобритании.