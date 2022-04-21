Подавляющее большинство россиянок заявили о желании иметь детей

Треть россиянок, допускающих рождение детей, намерены сделать

это в ближайшие пять лет, следует

из опроса ВЦИОМ. Еще 48% опрошенных не планируют обзаводиться малышами в

ближайшее время. Всего в опросе ВЦИОМ приняли участие 1248 россиянок в возрасте

от 18 до 45 лет. Своим отношением к деторождению они делились через интернет.