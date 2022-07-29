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Подававший сигнал тревоги самолет Грозный — Москва благополучно сел в Чечне

Подававший сигнал тревоги самолет Грозный — Москва благополучно сел в Чечне
pxhere.com

В аэропорту чеченской столицы благополучно приземлился пассажирский самолет рейса Грозный — Москва, который подавал сигнал тревоги. Данные об этом появились на Flightradar.

Напомним, что экипаж лайнера подал сигнал ЧС в небе над Каспийским морем. В целях безопасности командир воздушного судна снизил высоту до трех тысяч метров и развернулся.

Причиной подачи сигнала тревоги стал сработавший индикатор разгерметизации в салоне. При этом самого нарушения могло не быть, а датчик активизировался из-за технического сбоя.

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RusNewsToday24
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