Под завалами строительных лесов у здания ГД оказались машины Управления делами президента

Под завалами строительных лесов у здания ГД оказались машины Управления делами президента Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Строительные леса, которые обрушились в центре Москвы неподалеку от здания Государственной думы, повредили два автомобиля автотранспортного комбината Управления делами президента РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Точная степень повреждения транспортных средств устанавливается.

Ранее стало известно, что обрушение строительных лесов у здания Госдумы на Охотном Ряду обошлось без пострадавших. Инцидент произошел в Георгиевском переулке рядом со зданием нижней палаты российского парламента в самом центре Москвы.

 
загрузка...
 
автомобили госдума москва обрушение охотный ряд повреждение строительные леса
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru