Под завалами строительных лесов у здания ГД оказались машины Управления делами президента

Строительные леса, которые обрушились в центре Москвы неподалеку от здания Государственной думы, повредили два автомобиля автотранспортного комбината Управления делами президента РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Точная степень повреждения транспортных средств устанавливается.

Ранее стало известно, что обрушение строительных лесов у здания Госдумы на Охотном Ряду обошлось без пострадавших. Инцидент произошел в Георгиевском переулке рядом со зданием нижней палаты российского парламента в самом центре Москвы.

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