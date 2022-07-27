Под ударом психиатрическая больница Донецка: военкор показал первые кадры последствий обстрела ВСУ

Обстрел велся с применением РСЗО (реактивных систем залпового огня). Часть зарядов разорвалась в посадке, которая окружает больницу со всех сторон. Деревья приняли на себя основной удар взрывной волны и осколков. Благодаря этому, удалось избежать множества жертв среди пациентов и персонала, а также значительных повреждений корпусов больницы.