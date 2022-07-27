Украинские националисты продолжают обстреливать жилые дома и больницы. Под огнем артиллерии ВСУ оказалась Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: ул. Одинцова, 19 в Куйбышевском районе города, сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».
Все чаще мишенями для украинских солдат становятся не только подстанции, автозаправки и другие объекты инфраструктуры, но также и больницы, жилые дома, школы и садики.
Вечером 25 июля артиллерия ВСУ била по частному сектору возле железнодорожного вокзала Донецка, а сегодня несколько снарядов разорвались на территории Республиканской психиатрической больницы, где проходят лечение как взрослые пациенты, так и дети.
Обстрел велся с применением РСЗО (реактивных систем залпового огня). Часть зарядов разорвалась в посадке, которая окружает больницу со всех сторон. Деревья приняли на себя основной удар взрывной волны и осколков. Благодаря этому, удалось избежать множества жертв среди пациентов и персонала, а также значительных повреждений корпусов больницы.
К сожалению, без жертв не обошлось. Один из снарядов попал на непосредственно на территорию больницы. Осколочные ранения получил один из посетителей и медсестра.
По нормам международного гуманитарного права, обстрел больницы является военным преступлением. Но впрочем, это давно уже не останавливает украинскую армию, командующий которой хочет любой ценой сохранить свою власть. Особенно если этой ценой являются жизни мирных граждан Донбасса.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.