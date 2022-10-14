Под Иркутском священник сообщил в ФСБ о депутате, поставившем свечку за ВСУ

В Иркутской области настоятель прихода храма Казанской иконы Божией Матери сообщил правоохранителям о прихожанине, который поставил свечку в поддержку украинской армии. Об этом рассказал новостной портал «Babr Mash».
По опубликованным данным, мужчина пришел в церковь и потребовал встречи со священником. В разговоре он представился историком и высказал свое несогласие с позицией настоятеля, который накануне опубликовал в Сети пост в поддержку специальной военной операции.
Прихожанин заявил, что желает видеть армию Украины на Красной площади, поставил свечку за ее победу и скрылся. Сотрудники ФСБ выяснили, что непатриотичным гражданином является бизнесмен и депутат городской думы Усолья.