Под Харьковом задержали украинского врача-сына «полевого лекаря» лидера УПА* за призывы калечить военных РФ

Веретенченко признался, что разделял нацистские идеи своего отца и собирал связанные с национализмом предметы и атрибутику. На вопрос журналиста, знал ли он о преступном приказе травмировать российских военных, он ответил утвердительно. Веретенченко под конец интервью признал, что «сейчас ему стыдно» из-за того, что он поддерживал идеи национализма, распространяемые на Украине.