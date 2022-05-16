Под Харьковом задержали украинского врача-сына «полевого лекаря» лидера УПА* за призывы калечить военных РФ

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Сын «полевого лекаря» лидера украинских коллаборационистов* (экстремистская организация, запрещена в РФ), врач-инфекционист Виктор Веретенченко задержан в харьковском городе Волчанске. Ранее он публично призвал украинских врачей наносить физические увечья раненым российским военным.
О задержании Веретенченко рассказали журналисты РИА Новости. При обыске квартиры была обнаружена и изъята националистская атрибутика, в том числе бюсты Степана Бандеры и лидера УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича.
Веретенченко признался, что разделял нацистские идеи своего отца и собирал связанные с национализмом предметы и атрибутику. На вопрос журналиста, знал ли он о преступном приказе травмировать российских военных, он ответил утвердительно. Веретенченко под конец интервью признал, что «сейчас ему стыдно» из-за того, что он поддерживал идеи национализма, распространяемые на Украине.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ