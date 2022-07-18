Почувствуют даже обеспеченные россияние. В России предлагают привязать штрафы за нарушения ПДД к мощности двигателя

В России предложили привязать размер штрафов за нарушения ПДД к классу и мощности двигателя автомобиля. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов заявил, что это позволит сделать наказания более значимыми и заметными даже для состоятельных водителей, которые реже будут нарушать правила.

Очевидно, что для состоятельных граждан штрафы в фиксированной сумме не кажутся существенными. Во-первых, размер штрафов изначально определялся с учетом только минимальных и средних доходов. Во-вторых, он не индексировался, а значит утратил свою значимость из-за инфляции и девальвации. Чтобы наказание несло воспитательную функцию и для людей с высоким уровнем дохода, многие европейские страны устанавливают штрафы с учетом материального положения нарушителя.

Дмитрий Давыдов.





Предлагается ввести повышающий коэффициент для машин с высокой мощностью двигателя, чтобы в зависимости от года выпуска и количества лошадиных сил умножать на него базовый размер штрафа. Коэффициент 1,5 предусмотрен для новых автомобилей с мощностью двигателя от 176 до 225 л.с. Для машин на 50 л.с. мощнее коэффициент равен 2. Максимальный повышающий коэффициент 20 предлагают применять к машинам с моторами от 600 лошадиных сил.

При такой схеме за превышение скорости на 20-40 км/ч водителя новой Kia Sorento оштрафуют на 750 рублей (500 рублей х 1,5), водителя пятилетнего Mercedes-Benz G500 — на 2000 рублей (500 руб. х 4), а водителя бюджетного автомобиля с объемом двигателя 175 л.с. и менее — на базовые 500 рублей.

В Совете Федерации к предложениям Давыдова отнеслись неоднозначно и охарактеризовали их как «вызывающие сомнения», заявив, что увеличение штрафов нуждается «в экспертной оценке специалистов и анализе на предмет согласованности с иными законодательными нормами».