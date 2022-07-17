Почти половина россиян выразила недовольство летним отпуском в этом году

Также выяснилось, что 66% россиян имеют возможность отправиться в летний отпуск, когда хотят. А вот 24% респондентов работодатель не отпускает отдыхать в запрашиваемый срок. Среди самых популярных причин отказа участники опроса назвали приоритет для сотрудниц с маленькими детьми и возможность отдыха только между вахтами.