Почти как в старые добрые времена. AMD дарит покупателям всех новых видеокарт игры на сумму не менее 60 долларов

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Как известно, цены на видеокарты постепенно опускаются, а некоторые адаптеры AMD уже можно купить по рекомендованной цене или даже чуть дешевле. На фоне этого компания решила предложить подарки покупателям её адаптеров. Речь, конечно, об играх.





Набор Raise The Game Bundle станет доступен покупателям любой видеокарты AMD Radeon RX 6000. Условие — нужно приобрести адаптер в период с 10 мая по 13 августа включительно.

Но в этой истории есть достаточно любопытная деталь. Дело в том, что подобные наборы игр AMD и Nvidia не дарят постоянно. Да, когда-то в комплекте с видеокартой можно было получить более десятка дисков с играми, но те времена прошли. Текущая бизнес-модель подразумевает, что производители запускают подобные кампании с подарками либо в конце жизни поколения видеокарт, либо в моменты, когда продажи по тем или иным причинам могут сильно просесть. Но AMD только на днях представила обновлённые карты Radeon RX 6×50 XT, причём тогда ни о каких играх не объявляла. Источник предполагает, что AMD приняла решение о запуске набора очень быстро и спонтанно. Настолько, что, анонсировав его запуск, не раскрыла списка входящих в него игр. И это впервые для рынка.

Компания лишь отмечает, что будет дарить игры, на общую сумму не менее 60 долларов, включая Saints Row 2022 и Sniper Elite 5. Первая выйдет только в августе, а вторая станет доступна 25 мая. Правда, AMD не гарантирует ни одну из данных игр для всех карт. То есть, к примеру, она может дарить обе эти игры при покупке RX 6900 XT, только одну при покупке RX 6600 XT и ни одной из них, если купить RX 6400. Но в любом случае покупатель получит игры стоимостью не менее 60 долларов.

Как говорит источник, новый набор игр AMD не имеет прецедентов. Ни AMD, ни Nvidia ранее не выпускали комплекты игр, не раскрывая подробно, какие именно игры поставляются с какими картами. Что, в свою очередь, подчеркивает, насколько странным становится текущий рынок видеокарт, и как быстро AMD приходится действовать, чтобы поддержать цены на видеокарты на фоне быстрого падения цен на криптовалюту.