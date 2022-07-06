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Почти 900 тысяч долларов на счетах посольства РФ в Болгарии подверглись заморозке

Почти 900 тысяч долларов на счетах посольства РФ в Болгарии подверглись заморозке
pxhere.com/PD

Исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев заявил, что 890 тыс. долларов на счетах российского посольства в Софии были заблокированы из-за ограничений ЕС.

Болгария не предпринимала никаких действий, а блокировка произошла автоматически, заявил он.

По его словам, сейчас решается вопрос об исключении замороженной суммы из-под санкций. Если такое решение примут, все заблокированные средства поступят на счет посольства РФ в Болгарии.

Россия попала под новые санкции со стороны Запада вследствие проведения спецоперации на Украине, начатой 24 февраля.

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