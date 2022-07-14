Почти 70 советских воинских мемориалов намерены демонтировать в Латвии

Власти Латвии одобрили демонтаж десятков воинских мемориалов времен CCСР, посвященных солдатам Красной армии.
Памятники советским воинам, которые освобождали Латвию от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны, расположены по всей стране. Однако кабинет министров Латвии разрешил демонтировать 69 воинских мемориалов.
В список попали даже главные памятники красноармейцам в стране. В частности, монумент в парке Победы в Риге, мемориалы в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
Жители Польши ранее назвали Украину врагом после речи президента страны Анджея Дуды о Волынской резне во время памятных мероприятий, посвященных этому событию. Он заявил, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся.