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Почти 70 советских воинских мемориалов намерены демонтировать в Латвии

Почти 70 советских воинских мемориалов намерены демонтировать в Латвии
Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Латвии одобрили демонтаж десятков воинских мемориалов времен CCСР, посвященных солдатам Красной армии.

Памятники советским воинам, которые освобождали Латвию от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны, расположены по всей стране. Однако кабинет министров Латвии разрешил демонтировать 69 воинских мемориалов.

В список попали даже главные памятники красноармейцам в стране. В частности, монумент в парке Победы в Риге, мемориалы в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Жители Польши ранее назвали Украину врагом после речи президента страны Анджея Дуды о Волынской резне во время памятных мероприятий, посвященных этому событию. Он заявил, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся.

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