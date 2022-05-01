Почти 50% опрошенных россиян считают 1 мая Днем весны и труда

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Аналитики HeadHunter провели исследование, в котором выяснили, что 47% россиян считают 1 мая Днем весны и труда
Такой ответ чаще давали женщины (50%), чем мужчины (38%). Однако 33% респондентов отметили, что праздник 1 Мая для них является обычным выходным днем.
Этот вариант оказался популярен среди специалистов в области маркетинга (50%), а также работников сферы IT (49%). Лишь 15% участников опроса считают 1 Мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).
Опрос проводился с 12 по 27 апреля 2022 года. Его участниками стали 3854 российских соискателя.
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