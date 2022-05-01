Почти 50% опрошенных россиян считают 1 мая Днем весны и труда

Этот вариант оказался популярен среди специалистов в области маркетинга (50%), а также работников сферы IT (49%). Лишь 15% участников опроса считают 1 Мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).