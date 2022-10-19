Почему звезда «ОБЖ» и «Старшеклассников» Жогов покончил с собой в 20 лет

«Когда он только пришел на кастинг, сразу было видно, что у парня большое будущее. Кроме того, он был очень светлым человеком, очень радостным, искренним. Его все обожали, он всем помогал. Мы не знаем, что случилось в тот день, но наверняка это был просто порыв, минутная слабость, которая, к сожалению, обернулась трагедией», — рассказал режиссер сериалов Максим Демченко «Комсомольской правде».