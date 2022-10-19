Почему звезда «ОБЖ» и «Старшеклассников» Жогов покончил с собой в 20 лет

Актер Иван Жагоров получил известность благодаря участию в сериалах «Старшеклассники» и «ОБЖ», многие пророчили 20-летнему артисту будущее большой звезды. Но неожиданно для всех перспективный артист решил свести счеты с жизнью.
«Когда он только пришел на кастинг, сразу было видно, что у парня большое будущее. Кроме того, он был очень светлым человеком, очень радостным, искренним. Его все обожали, он всем помогал. Мы не знаем, что случилось в тот день, но наверняка это был просто порыв, минутная слабость, которая, к сожалению, обернулась трагедией», — рассказал режиссер сериалов Максим Демченко «Комсомольской правде».
Точно неизвестно, почему Жогов пошел на такой отчаянный шаг. Как сообщали некоторые СМИ, актер расстался с девушкой незадолго до смерти, а также испытывал творческий кризис — новых интересных предложений по работе не было, Иван стал постепенно терять статус звезды, в то время как его избранница покоряла новые высоты. Связаны ли эти эпизоды с трагическим развитием событий, неизвестно. Смерть артиста наступила в 2007 году.